Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF484RME

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME оснащена быстрозажимным патроном, что предусматривает быструю смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. На корпусе имеются вентиляционные отверстия, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя.