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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Арт. О00000008096
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008096
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		54
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME оснащена быстрозажимным патроном, что предусматривает быструю смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. На корпусе имеются вентиляционные отверстия, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF484RME