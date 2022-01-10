Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME
Арт. О00000008096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|54
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF484RME оснащена быстрозажимным патроном, что предусматривает быструю смену оснастки. На инструменте можно выставить один из 22 возможных вариантов крутящего момента или режим сверления, в зависимости от выполняемой задачи. На корпусе имеются вентиляционные отверстия, которые обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF484RME