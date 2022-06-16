Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Двухскоростной редуктор позволяет выбирать скорость в зависимости от поставленной задачи: сверления отверстий или закручивания крепежа.

Преимущества