Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE
Арт. О00000008105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF485SYE используется при сборке мебели, выполнении ремонтных и отделочных работ в зданиях и на улице. Двухскоростной редуктор позволяет выбирать скорость в зависимости от поставленной задачи: сверления отверстий или закручивания крепежа.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Редуктор с металлическими шестернями - для прочности и износостойкости инструмента
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Светодиодная подсветка с функцией послесвечения
- Удобная рукоятка - для комфортного рабочего процесса и меньшей усталости
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти и саморазряда
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Makita DDF485SYE