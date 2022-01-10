Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE

Преимущества

Инструмент имеет удобный корпус, рукоятка оснащена резиновыми накладками



Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки

Механический редуктор на металлических шестернях имеет две скорости

В режиме шуруповерта инструмент имеет 18 позиций ограничения крутящего момента

Скорость вращения регулируется электронным способом и зависит от силы нажатия на курок

Наличие реверса

Функция дополнительного освещения рабочей зоны

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DW имеет достаточно много функций. Ею можно работать в помещениях со слабым освещением, так как она способна подсвечивать рабочее пространство самостоятельно. Реверс позволит не только заворачивать шурупы, но и выворачивать их обратно. Кроме того рабочий может сам регулировать процесс - устанавливать нужную скорость и ограничитель крутящего момента. Продумана эргономика рукоятки и самого корпуса инструмента, поэтому ее удобно использовать.