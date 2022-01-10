Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
Арт. X1048041302587
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|24
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DW имеет достаточно много функций. Ею можно работать в помещениях со слабым освещением, так как она способна подсвечивать рабочее пространство самостоятельно. Реверс позволит не только заворачивать шурупы, но и выворачивать их обратно. Кроме того рабочий может сам регулировать процесс - устанавливать нужную скорость и ограничитель крутящего момента. Продумана эргономика рукоятки и самого корпуса инструмента, поэтому ее удобно использовать.
Преимущества
- Инструмент имеет удобный корпус, рукоятка оснащена резиновыми накладками
- Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки
- Механический редуктор на металлических шестернях имеет две скорости
- В режиме шуруповерта инструмент имеет 18 позиций ограничения крутящего момента
- Скорость вращения регулируется электронным способом и зависит от силы нажатия на курок
- Наличие реверса
- Функция дополнительного освещения рабочей зоны
- Инструмент имеет удобный корпус, рукоятка оснащена резиновыми накладками