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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
5.0
1
9 663 ₽
12 190 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Арт. X1048041302587
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF 330DWE

      • -2 527 ₽
      9 663 ₽
      12 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048041302587
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		24
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -2 527 ₽
      9 663 ₽
      12 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DW имеет достаточно много функций. Ею можно работать в помещениях со слабым освещением, так как она способна подсвечивать рабочее пространство самостоятельно. Реверс позволит не только заворачивать шурупы, но и выворачивать их обратно. Кроме того рабочий может сам регулировать процесс - устанавливать нужную скорость и ограничитель крутящего момента. Продумана эргономика рукоятки и самого корпуса инструмента, поэтому ее удобно использовать.

        Преимущества

        • Инструмент имеет удобный корпус, рукоятка оснащена резиновыми накладками
        • Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки
        • Механический редуктор на металлических шестернях имеет две скорости
        • В режиме шуруповерта инструмент имеет 18 позиций ограничения крутящего момента
        • Скорость вращения регулируется электронным способом и зависит от силы нажатия на курок
        • Наличие реверса
        • Функция дополнительного освещения рабочей зоны