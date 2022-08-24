Преимущества

2 аккумулятора - для продолжительных работ

21 ступень крутящего момента - для работы с разными материалами

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной отвертки Makita DF012DSE

Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Регулируемый крутящий момент позволяет подобрать необходимую насадку для работы с различными материалами и типами крепежа. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу