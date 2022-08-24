Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
Арт. О00000027950
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Напряжение аккумулятора, В
|7.2
|
Частота вращения, об/мин
|650
- Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Регулируемый крутящий момент позволяет подобрать необходимую насадку для работы с различными материалами и типами крепежа. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу
Преимущества
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- 21 ступень крутящего момента - для работы с разными материалами
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной отвертки Makita DF012DSE