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Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Арт. О00000027950
    5.0
    1
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
    Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE
      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE

      Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027950
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение аккумулятора, В
      		7.2
      Частота вращения, об/мин
      		650
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная отвертка Makita DF012DSE подходит для выполнения сборки или ремонта мебели, компьютерной техники и прочего. Регулируемый крутящий момент позволяет подобрать необходимую насадку для работы с различными материалами и типами крепежа. Рукоятка имеет резиновую накладку, что способствует комфортному рабочему процессу. 2 аккумулятора и зарядное устройство обеспечивают непрерывную работу

        Преимущества

        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • 21 ступень крутящего момента - для работы с разными материалами
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной отвертки Makita DF012DSE