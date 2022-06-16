Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы инструмента

Двухскоростной редуктор

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF032DWAE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной. Время зарядки батареи составляет 70 минут.