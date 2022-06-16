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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Арт. О00000008108
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008108
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной. Время зарядки батареи составляет 70 минут.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы инструмента
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF032DWAE