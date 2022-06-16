Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE
Арт. О00000008108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|35
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWAE представляет собой мобильный инструмент для работы на любом обесточенном участке - на даче, чердаке, ремонтной площадке. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Дополнительный аккумулятор делает работу автономной. Время зарядки батареи составляет 70 минут.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы инструмента
- Двухскоростной редуктор
- Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Наличие реверса
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DF032DWAE