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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
    Арт. О00000008112
    4.5
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008112
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		35
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME снабжена бесщеточным двигателем, что способствует долгому сроку службы. Предусмотрены две скорости, переключение между которыми осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Аккумуляторный тип питания способствует мобильности инструмента (нет привязки к расположению электророзеток).

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы инструмента
        • Двухскоростной редуктор
        • Наличие реверса
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки 