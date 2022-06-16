Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы инструмента

Двухскоростной редуктор

Наличие реверса

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Металлический зажим - для ношения инструмента на ремне

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF032DWME снабжена бесщеточным двигателем, что способствует долгому сроку службы. Предусмотрены две скорости, переключение между которыми осуществляется посредством тумблера сверху на корпусе. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала. Аккумуляторный тип питания способствует мобильности инструмента (нет привязки к расположению электророзеток).