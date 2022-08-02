Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Усиленная защита от проникновения пыли и влаги

Наличие реверса

Электронная регулировка оборотов

Электрический тормоз



16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 скоростной редуктор



Удобная обрезиненная рукоятка



Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE оснащена двухскоростным редуктором и имеет 16 ступеней крутящего момента, что расширяет сферу применения. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.