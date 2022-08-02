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Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
5.0
1
10 460 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Арт. О00000041003
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
    Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE

      Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE

      10 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041003
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		42
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      10 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE оснащена двухскоростным редуктором и имеет 16 ступеней крутящего момента, что расширяет сферу применения. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
        • Наличие реверса
        • Электронная регулировка оборотов 
        • Электрический тормоз
        • 16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 скоростной редуктор
        • Удобная обрезиненная рукоятка
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 