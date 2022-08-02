Дрель аккумуляторная Makita DF488DWE
Арт. О00000041003
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|42
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF457DWE оснащена двухскоростным редуктором и имеет 16 ступеней крутящего момента, что расширяет сферу применения. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Литий-ионная технология увеличивает срок службы аппарата и позволяет заряжать аккумулятор вне зависимости от степени его разрядки. Модель работает с батареями серии G.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Усиленная защита от проникновения пыли и влаги
- Наличие реверса
- Электронная регулировка оборотов
- Электрический тормоз
- 16 ступеней крутящего момента - для работы с разными материалами
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 скоростной редуктор
- Удобная обрезиненная рукоятка
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки