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Набор инструментов Makita DK0116
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Наборы электроинструмента
    Набор инструментов Makita DK0116
    Арт. О00000016215
    Набор инструментов Makita DK0116

      Набор инструментов Makita DK0116

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016215

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор инструментов MAKITA DK0116 состоит из лобзика 4329 и угловой шлифмашины 9558HN, помогает выполнять различные задачи во время ремонта. УШМ массой 2.1 кг развивает мощность 840 Вт и производит на холостом ходу до 11000 оборотов в минуту. Она работает со шлифовальными дисками диаметром 125 мм. Лобзик способен развивать мощность до 450 Вт и производить от 500 до 3100 ходов в минуту. Его масса составляет 1.9 кг. Глубина распила равна: для древесины 65 мм, для стали 6 мм.

        Преимущества

        • Инструмент Макита хорошо изолирован и может использоваться как раздельно, так и в комплексе
        • Набор многофункционален, что позволяет решать сразу несколько задач
        • Инструмент Макита отличается долговечностью и производительностью
        • Для болгарки характерен плавный пуск
        • Для лобзика предусмотрены такие функции, как регулировка числа оборотов электроникой и регулировка маятникового хода
        • Лобзик оснащен эффективной системой пылеудаления