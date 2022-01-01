Преимущества

Инструмент Макита хорошо изолирован и может использоваться как раздельно, так и в комплексе

Набор многофункционален, что позволяет решать сразу несколько задач

Инструмент Макита отличается долговечностью и производительностью

Для болгарки характерен плавный пуск

Для лобзика предусмотрены такие функции, как регулировка числа оборотов электроникой и регулировка маятникового хода

Лобзик оснащен эффективной системой пылеудаления

Набор инструментов MAKITA DK0116 состоит из лобзика 4329 и угловой шлифмашины 9558HN, помогает выполнять различные задачи во время ремонта. УШМ массой 2.1 кг развивает мощность 840 Вт и производит на холостом ходу до 11000 оборотов в минуту. Она работает со шлифовальными дисками диаметром 125 мм. Лобзик способен развивать мощность до 450 Вт и производить от 500 до 3100 ходов в минуту. Его масса составляет 1.9 кг. Глубина распила равна: для древесины 65 мм, для стали 6 мм.