Набор электроинструмента Makita DK0118
Арт. О00000015851
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Количество инструментов в наборе, шт
|2
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Упаковка
|коробка
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- Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Дисковая пила развивает 1200 Вт. Работает с дисками диаметром 185 мм. Глубина пропила под углом 45° составляет 42 мм, под углом 90° - 64 мм. Сетевой шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью.
Преимущества
- Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе, без обращения в сервисные центры
- Функция выдува опилок способствует хорошей видимости линии реза. При больших объемах работ можно подключать пылесос
- Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации
- Благодаря быстрозажимному патрону у шуруповерта смена оснастки занимает минимум времени
- Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала