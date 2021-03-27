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Набор электроинструмента Makita DK0118
5.0
1
Найти аналог
Наборы электроинструмента
    Набор электроинструмента Makita DK0118
    Арт. О00000015851
    5.0
    1
    Набор электроинструмента Makita DK0118

      Набор электроинструмента Makita DK0118

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015851
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Количество инструментов в наборе, шт
      		2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Дисковая пила развивает 1200 Вт. Работает с дисками диаметром 185 мм. Глубина пропила под углом 45° составляет 42 мм, под углом 90° - 64 мм. Сетевой шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью.

        Преимущества

        • Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе, без обращения в сервисные центры
        • Функция выдува опилок способствует хорошей видимости линии реза. При больших объемах работ можно подключать пылесос
        • Двойная защитная изоляция обеспечивает безопасность в эксплуатации
        • Благодаря быстрозажимному патрону у шуруповерта смена оснастки занимает минимум времени
        • Функция реверса облегчает извлечение заклинившего сверла из материала