Набор электроинструмента Makita DK0118

Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. Дисковая пила развивает 1200 Вт. Работает с дисками диаметром 185 мм. Глубина пропила под углом 45° составляет 42 мм, под углом 90° - 64 мм. Сетевой шуруповерт Makita DF0300 применяется для закручивания крепежа и сверления отверстий. Имеет два режима работы: высокоскоростной режим и режим с пониженной скоростью.

Преимущества