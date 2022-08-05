Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2, 36В. 2х4Ач.

Преимущества

Шариковые подшипники на колесах

Индикатор заполнения травосборника

Технология XPT защита от пыли и влаги

Простота установки и снятия травосборника

Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382PM2

Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2 подходит для профессионального ухода за газоном. Комплектуется двумя аккумуляторами, что способствует продолжительной работе. Прочная дека обладает стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение.Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.