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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2, 36В. 2х4Ач.
5.0
1
30 630 ₽
35 990 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2, 36В. 2х4Ач.
    Арт. О00000016513
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2, 36В. 2х4Ач.

      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2, 36В. 2х4Ач.

      • -5 360 ₽
      30 630 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000016513
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      • -5 360 ₽
      30 630 ₽
      35 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 711 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382PM2 подходит для профессионального ухода за газоном. Комплектуется двумя аккумуляторами, что способствует продолжительной работе. Прочная дека обладает стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение.
        Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.

        Преимущества 

        • Шариковые подшипники на колесах
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Технология XPT защита от пыли и влаги
        • Простота установки и снятия травосборника
        • Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382PM2