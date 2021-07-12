Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
Арт. О00000028316
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Персональная скидка
- Аккумуляторная газонокосилка с декой из композитных материалов и шириной кошения 38 см. Работает от двух аккумуляторов 18 В LXT, обеспечивающих рабочее напряжение 36 В. Тринадцать ступеней центральной регулировки позволят выбрать оптимальную высоту кошения. Колеса оснащены шариковыми подшипниками. Травосборник оснащен индикатором заполнения, максимальная вместимость 40 л.
Преимущества
- Шариковые подшипники на колесах
- Индикатор заполнения травосборника
- Технология XPT защита от пыли и влаги
- Простота установки и снятия травосборника
- Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z
- Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением