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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
    Арт. О00000028316
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC

      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000028316
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка с декой из композитных материалов и шириной кошения 38 см. Работает от двух аккумуляторов 18 В LXT, обеспечивающих рабочее напряжение 36 В. Тринадцать ступеней центральной регулировки позволят выбрать оптимальную высоту кошения. Колеса оснащены шариковыми подшипниками. Травосборник оснащен индикатором заполнения, максимальная вместимость 40 л.

        Преимущества

        • Шариковые подшипники на колесах
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Технология XPT защита от пыли и влаги
        • Простота установки и снятия травосборника
        • Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z
        • Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением