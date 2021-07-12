Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z DC18RC

Преимущества

Шариковые подшипники на колесах

Индикатор заполнения травосборника

Технология XPT защита от пыли и влаги

Простота установки и снятия травосборника

Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z

Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением

Аккумуляторная газонокосилка с декой из композитных материалов и шириной кошения 38 см. Работает от двух аккумуляторов 18 В LXT, обеспечивающих рабочее напряжение 36 В. Тринадцать ступеней центральной регулировки позволят выбрать оптимальную высоту кошения. Колеса оснащены шариковыми подшипниками. Травосборник оснащен индикатором заполнения, максимальная вместимость 40 л.