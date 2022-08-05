Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z
Арт. О00000040581
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z применяется для обработки небольших приусадебных участков. В качестве источников питания используются аккумуляторы с общим напряжением 36 В. Прочная дека устойчива к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.
Преимущества
- Шариковые подшипники на колесах
- Индикатор заполнения травосборника
- Технология XPT защита от пыли и влаги
- Простота установки и снятия травосборника
- Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z
- Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением