Газонокосилка аккумуляторная (без зарядного и аккумуляторов) Makita DLM382Z

Преимущества

Шариковые подшипники на колесах

Индикатор заполнения травосборника

Технология XPT защита от пыли и влаги

Простота установки и снятия травосборника

Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z

Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением

Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z применяется для обработки небольших приусадебных участков. В качестве источников питания используются аккумуляторы с общим напряжением 36 В. Прочная дека устойчива к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.