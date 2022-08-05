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Газонокосилка аккумуляторная (без зарядного и аккумуляторов) Makita DLM382Z
5.0
1
18 750 ₽
19 810 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Газонокосилка аккумуляторная (без зарядного и аккумуляторов) Makita DLM382Z
    Арт. О00000039255
    5.0
    1
    Газонокосилка аккумуляторная (без зарядного и аккумуляторов) Makita DLM382Z

      Газонокосилка аккумуляторная (без зарядного и аккумуляторов) Makita DLM382Z

      • -1 060 ₽
      18 750 ₽
      19 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000039255
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Нет
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -1 060 ₽
      18 750 ₽
      19 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM382Z применяется для обработки небольших приусадебных участков. В качестве источников питания используются аккумуляторы с общим напряжением 36 В. Прочная дека устойчива к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.

        Преимущества

        • Шариковые подшипники на колесах
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Технология XPT защита от пыли и влаги
        • Простота установки и снятия травосборника
        • Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM382Z
        • Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением