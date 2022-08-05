Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
Арт. О00000016514
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2 функционирует в двух режимах: сбор травы и мульчирование (заглушка приобретается отдельно). В комплект входят два литий-ионных аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда. Прочная дека отличается стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.
Преимущества
- Шариковые подшипники на колесах
- Индикатор заполнения травосборника
- Технология XPT защита от пыли и влаги
- Простота установки и снятия травосборника
- Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432PT2
- Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением