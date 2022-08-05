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Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
5.0
1
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Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Арт. О00000016514
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
    Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.
      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.

      Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016514
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2 функционирует в двух режимах: сбор травы и мульчирование (заглушка приобретается отдельно). В комплект входят два литий-ионных аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда. Прочная дека отличается стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.

        Преимущества

        • Шариковые подшипники на колесах
        • Индикатор заполнения травосборника
        • Технология XPT защита от пыли и влаги
        • Простота установки и снятия травосборника
        • Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432PT2
        • Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением