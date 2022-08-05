Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2, 36В. 2х5Ач.

Преимущества

Шариковые подшипники на колесах

Индикатор заполнения травосборника

Технология XPT защита от пыли и влаги

Простота установки и снятия травосборника

Складная рукоять для компактного хранения Makita DLM432PT2

Функция мульчирования - скошенная трава служит удобрением

Аккумуляторная газонокосилка Makita DLM432PT2 функционирует в двух режимах: сбор травы и мульчирование (заглушка приобретается отдельно). В комплект входят два литий-ионных аккумулятора без эффекта памяти и саморазряда. Прочная дека отличается стойкостью к механическим повреждениям. Вместительный травосборник позволяет реже прерываться на его опустошение. Предусмотрено 13 режимов регулировки высоты скашивания.