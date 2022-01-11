Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z

Преимущества

Компактные размеры и небольшой вес

Подсветка рабочей зоны для работы в слабоосвещенных местах

Рукоятка с мягкой накладкой - для удобного захвата и лучшего контроля над инструментом

Функция реверса для безопасного извлечения застрявшего сверла из материала

Металлическая скоба - для крепления аккумуляторного ударного шуруповёрта Makita DTD153Z на ремне

Аккумуляторный ударный шуруповёрт Makita DTD153Z служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Он используется совместно со стандартными болтами М5-М16 и высокопрочными болтами М5-М14. Инструмент оборудован бесщеточным двигателем, благодаря чему обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Специальная система защиты батареи предохраняет от повреждений, перезаряда и перегрузки в процессе работы.