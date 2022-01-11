Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
Арт. О00000021951
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|170
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный ударный шуруповёрт Makita DTD153Z служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Он используется совместно со стандартными болтами М5-М16 и высокопрочными болтами М5-М14. Инструмент оборудован бесщеточным двигателем, благодаря чему обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Специальная система защиты батареи предохраняет от повреждений, перезаряда и перегрузки в процессе работы.
Преимущества
- Компактные размеры и небольшой вес
- Подсветка рабочей зоны для работы в слабоосвещенных местах
- Рукоятка с мягкой накладкой - для удобного захвата и лучшего контроля над инструментом
- Функция реверса для безопасного извлечения застрявшего сверла из материала
- Металлическая скоба - для крепления аккумуляторного ударного шуруповёрта Makita DTD153Z на ремне