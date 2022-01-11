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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
    Арт. О00000021951
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DTD153Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000021951
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		170
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный ударный шуруповёрт Makita DTD153Z служит для закручивания и откручивания крепежных элементов. Он используется совместно со стандартными болтами М5-М16 и высокопрочными болтами М5-М14. Инструмент оборудован бесщеточным двигателем, благодаря чему обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы. Специальная система защиты батареи предохраняет от повреждений, перезаряда и перегрузки в процессе работы.

        Преимущества

        • Компактные размеры и небольшой вес
        • Подсветка рабочей зоны для работы в слабоосвещенных местах
        • Рукоятка с мягкой накладкой - для удобного захвата и лучшего контроля над инструментом
        • Функция реверса для безопасного извлечения застрявшего сверла из материала
        • Металлическая скоба - для крепления аккумуляторного ударного шуруповёрта Makita DTD153Z на ремне