Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
Арт. Ю00000022857
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita HP347DWE снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время при замене насадок. Двухскоростной редуктор расширяет сферу применения инструмента. Рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает комфортный рабочий процесс. Модель питается от литий-ионного аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не подвержен саморазряду. Модель работает с батареями серии G.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Makita HP347DWE