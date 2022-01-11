Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE

Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Makita HP347DWE

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita HP347DWE снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время при замене насадок. Двухскоростной редуктор расширяет сферу применения инструмента. Рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает комфортный рабочий процесс. Модель питается от литий-ионного аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не подвержен саморазряду. Модель работает с батареями серии G.