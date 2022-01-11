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Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
5.0
1
Найти аналог
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
    Арт. Ю00000022857
    5.0
    1
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
    Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE
      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE

      Дрель аккумуляторная Makita HP 347DWE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000022857
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita HP347DWE снабжена быстрозажимным патроном, что экономит время при замене насадок. Двухскоростной редуктор расширяет сферу применения инструмента. Рукоятка с резиновым покрытием обеспечивает комфортный рабочий процесс. Модель питается от литий-ионного аккумулятора, который не имеет эффекта памяти и не подвержен саморазряду. Модель работает с батареями серии G.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Двухскоростной редуктор
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
        • Чемодан - для удобства хранения и транспортировки Makita HP347DWE