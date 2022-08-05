Перфоратор Makita HR 2630 X7
Арт. Х143353
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita SDS+ HR2630X7 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Подходит для работы в тяжелых условиях стройплощадки. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Патрон адаптирован под SDS+, что обеспечивает быструю замену оснастки. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом.
Преимущества
- Реверсивный режим
- Бурение твердосплавными коронками
- Спусковая кнопка с переменной скоростью
- Наличие кнопки-фиксатора для непрерывной работы Makita HR2630X7
- Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании