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Перфоратор Makita HR 2630 X7
5.0
1
15 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Makita HR 2630 X7
    Арт. Х143353
    5.0
    1
    Перфоратор Makita HR 2630 X7

      Перфоратор Makita HR 2630 X7

      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143353
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Makita SDS+ HR2630X7 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Подходит для работы в тяжелых условиях стройплощадки. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Патрон адаптирован под SDS+, что обеспечивает быструю замену оснастки. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом.

        Преимущества

        • Реверсивный режим
        • Бурение твердосплавными коронками
        • Спусковая кнопка с переменной скоростью
        • Наличие кнопки-фиксатора для непрерывной работы Makita HR2630X7
        • Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании