Перфоратор Makita HR 2630 X7

Преимущества

Реверсивный режим

Бурение твердосплавными коронками

Спусковая кнопка с переменной скоростью

Наличие кнопки-фиксатора для непрерывной работы Makita HR2630X7

Расцепляющая муфта для защиты инструмента и оператора при заклинивании

Перфоратор Makita SDS+ HR2630X7 функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом, долбление. Подходит для работы в тяжелых условиях стройплощадки. 40 осевых положений зубила для удобства эксплуатации. Патрон адаптирован под SDS+, что обеспечивает быструю замену оснастки. Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом.