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Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
5.0
1
16 790 ₽
17 090 ₽
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
    Арт. О00000031112
    5.0
    1
    Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
    Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
    Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
      Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
      Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
      Сабельная пила Makita JR3051TK 198611

      Сабельная пила Makita JR3051TK 198611

      • -300 ₽
      16 790 ₽
      17 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      • -300 ₽
      16 790 ₽
      17 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная пила Makita JR3051TK 198611 используется для пиления древесины, пластика и черных металлов. Комплектуется тремя полотнами, что позволяет быстро приступить к работе. Замена полотен производится без вспомогательных приспособлений. Регулируемое число ходов позволяет учитывать особенности материала. Двойная изоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации пилы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Увеличенная глубина реза
        • Три пилки для разного материала в комплекте
        • Мощный привод с регулируемой от нуля частотой
        • Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Увеличенный выключатель с кнопкой блокировки/непрерывного режима