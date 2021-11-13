Преимущества

Увеличенная глубина реза

Три пилки для разного материала в комплекте

Мощный привод с регулируемой от нуля частотой

Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Увеличенный выключатель с кнопкой блокировки/непрерывного режима

Сабельная пила Makita JR3051TK 198611 используется для пиления древесины, пластика и черных металлов. Комплектуется тремя полотнами, что позволяет быстро приступить к работе. Замена полотен производится без вспомогательных приспособлений. Регулируемое число ходов позволяет учитывать особенности материала. Двойная изоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации пилы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки