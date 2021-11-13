Сабельная пила Makita JR3051TK 198611
Арт. О00000031112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1200
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- Сабельная пила Makita JR3051TK 198611 используется для пиления древесины, пластика и черных металлов. Комплектуется тремя полотнами, что позволяет быстро приступить к работе. Замена полотен производится без вспомогательных приспособлений. Регулируемое число ходов позволяет учитывать особенности материала. Двойная изоляция обеспечивает безопасность при эксплуатации пилы. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки
Преимущества
- Увеличенная глубина реза
- Три пилки для разного материала в комплекте
- Мощный привод с регулируемой от нуля частотой
- Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Увеличенный выключатель с кнопкой блокировки/непрерывного режима