Торцовочная пила Makita LS1040N
Арт. О00000015748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1650
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Наклон пилы влево, град
|45
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- -106 ₽
- Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны.
Преимущества
- Мощный двигатель Makita LS1040N для тяжелых работ
- Электронный тормоз - диск останавливается за секунды
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Устойчивое положение при работе
- Удобство хранения и транспортировки благодаря малому весу