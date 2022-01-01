Преимущества

Мощный двигатель Makita LS1040N для тяжелых работ

Электронный тормоз - диск останавливается за секунды

Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания

Устойчивое положение при работе

Удобство хранения и транспортировки благодаря малому весу

Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны.