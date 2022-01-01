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Торцовочная пила Makita LS1040N
34 880 ₽
35 320 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Арт. О00000015748
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Торцовочная пила Makita LS1040N
    Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N
      Торцовочная пила Makita LS1040N

      Торцовочная пила Makita LS1040N

      • -440 ₽
      34 880 ₽
      35 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000015748

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1650
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -440 ₽
      34 880 ₽
      35 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 009 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны.

        Преимущества

        • Мощный двигатель Makita LS1040N для тяжелых работ
        • Электронный тормоз - диск останавливается за секунды
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Устойчивое положение при работе
        • Удобство хранения и транспортировки благодаря малому весу