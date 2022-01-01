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Бур для перфораторов Makita P-29206 (SDS-4Plus, 4х110/50 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур для перфораторов Makita P-29206 (SDS-4Plus, 4х110/50 мм)
    Арт. 9016589380
    Бур для перфораторов Makita P-29206 (SDS-4Plus, 4х110/50 мм)

      Бур для перфораторов Makita P-29206 (SDS-4Plus, 4х110/50 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589380

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Количество предметов, шт
      		1
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		SDS-4Plus
      По армированному бетону
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Makita P-29206 предназначен для перфораторов с патроном SDS-plus. Бур оснащен двумя твердосплавными режущими кромками. 4 пылеотводящие спирали обеспечивают оптимальный отвод отходов и готовое чистое отверстие. Особая геометрия спиралей снижает вибрацию. Специальная форма наконечника точно центрирует и направляет бур при работе.

        Преимущества и особенности:

        • 4х-канавочная спираль;
        • Сниженная вибрация;
        • Точное сверление;
        • Быстрое сверление;
        • Оптимальный отвод отходов;
        • Продолжительный срок службы.

        Комплектация:

        • Бур Makita P-29206 – 1 шт.