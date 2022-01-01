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Makita P-78069 Бур SDS-max
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Буры SDS-Max
    Makita P-78069 Бур SDS-max
    Арт. Х1501577176
    Makita P-78069 Бур SDS-max

      Makita P-78069 Бур SDS-max

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1501577176

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      По армированному бетону
      		Нет
      Тип хвостовика
      		SDS-Max
      Все характеристики
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      Нет в наличии
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