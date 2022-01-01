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Воздуходувка Makita UB1103
5 650 ₽
8 100 ₽
Воздуходувки
    Воздуходувка Makita UB1103
    Арт. О00000001571
    Воздуходувка Makita UB1103
    Воздуходувка Makita UB1103
    Воздуходувка Makita UB1103
    Воздуходувка Makita UB1103
      Воздуходувка Makita UB1103
      Воздуходувка Makita UB1103
      Воздуходувка Makita UB1103
      Воздуходувка Makita UB1103

      Воздуходувка Makita UB1103

      • -2 450 ₽
      5 650 ₽
      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001571

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Особенности
      		функция выдува воздуха
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      • -2 450 ₽
      5 650 ₽
      8 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.

        Преимущества

        • Малый вес - всего 2 кг
        • Составляющие выполнены из прочных и качественных материалов
        • Отсутствие токсичных выхлопов