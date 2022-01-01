Преимущества

Малый вес - всего 2 кг

Составляющие выполнены из прочных и качественных материалов

Отсутствие токсичных выхлопов





Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.