Воздуходувка Makita UB1103
Арт. О00000001571
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Особенности
|функция выдува воздуха
|
Цвет
|черный
- Воздуходувка Makita UB1103 - электрический аппарат для уборки помещений и садовых участков от мусора и листвы. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой. Дополнив пылесборником, аппарат можно использовать как пылесос.
Преимущества
- Малый вес - всего 2 кг
- Составляющие выполнены из прочных и качественных материалов
- Отсутствие токсичных выхлопов