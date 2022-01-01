Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Три выключателя

Система защиты от случайного включения

Расцепляющая муфта для безопасной работы

Эргономичная мульти рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений

Долговечные никелированные лезвия

Маневренность

Отдельный доступ к щеткам

Мощный двигатель

Защита лезвий на конце

Механический и электрический тормоза

Низкий уровень шума

Отсутствие вредных выхлопных газов

Фиксатор кабеля

Кусторез Makita UH5580 - электрический инструмент для формирования объектов ландшафтного дизайна: ухода за живой изгородью или фигурной резки кустов. Никелированные износостойкие лезвия имеют двухстороннюю заточку, что делает работу быстрой и легкой. Инструментом можно пользоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а также на удалении, благодаря мульти рукоятке. Покрытие эластомером повышает комфорт при работе.