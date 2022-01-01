Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
Арт. О00000038726
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Вид
|кусторез
|
Тип питания
|сетевой
- Кусторез Makita UH5580 - электрический инструмент для формирования объектов ландшафтного дизайна: ухода за живой изгородью или фигурной резки кустов. Никелированные износостойкие лезвия имеют двухстороннюю заточку, что делает работу быстрой и легкой. Инструментом можно пользоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а также на удалении, благодаря мульти рукоятке. Покрытие эластомером повышает комфорт при работе.
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Три выключателя
- Система защиты от случайного включения
- Расцепляющая муфта для безопасной работы
- Эргономичная мульти рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений
- Долговечные никелированные лезвия
- Маневренность
- Отдельный доступ к щеткам
- Мощный двигатель
- Защита лезвий на конце
- Механический и электрический тормоза
- Низкий уровень шума
- Отсутствие вредных выхлопных газов
- Фиксатор кабеля