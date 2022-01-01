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Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
Найти аналог
Электрические кусторезы
    Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
    Арт. О00000038726
    Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
    Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
      Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм
      Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм

      Кусторез электрический Makita UH5580 670Вт, лезвие 550 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000038726

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вид
      		кусторез
      Тип питания
      		сетевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кусторез Makita UH5580 - электрический инструмент для формирования объектов ландшафтного дизайна: ухода за живой изгородью или фигурной резки кустов. Никелированные износостойкие лезвия имеют двухстороннюю заточку, что делает работу быстрой и легкой. Инструментом можно пользоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а также на удалении, благодаря мульти рукоятке. Покрытие эластомером повышает комфорт при работе.

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Три выключателя
        • Система защиты от случайного включения
        • Расцепляющая муфта для безопасной работы
        • Эргономичная мульти рукоятка - удобная работа в любом из 4 положений
        • Долговечные никелированные лезвия
        • Маневренность
        • Отдельный доступ к щеткам
        • Мощный двигатель
        • Защита лезвий на конце
        • Механический и электрический тормоза
        • Низкий уровень шума
        • Отсутствие вредных выхлопных газов
        • Фиксатор кабеля