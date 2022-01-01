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Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
26 280 ₽
Аэраторы газонные
    Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
    Арт. X186129868
    Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
    Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
    Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
    Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
      Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
      Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
      Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600
      Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600

      Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600

      26 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X186129868

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Габариты, мм
      		600x570x360
      Вес, кг
      		15.3
      Число оборотов, об/мин
      		3500
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      26 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 13 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скарификатор Makita UV3600 необходим для приведения газона в порядок. Ножи разрезают почву, тем самым стимулирует рост корневой системы. Агрегат удаляет отмершие части растительности. За один проход обрабатывается полоса шириной 36 см. Центральный рычаг имеет четыре положения для регулировки глубины обработки. Большие колеса способствуют маневренности. Скарификатор комплектуется травосборником для сбора опавшей листвы и биомассы после вычесывания.

        Преимущества

        • Компактность. Ручка складывается, что позволяет сэкономить место при транспортировке или хранении
        • Вместительность. У скарификатора Makita UV3600 есть вместительный 40-литровый травосборник
        • Центральная регулировка. Регулировка глубины обработки производится с помощью рычага
        • Мягкая накладка на рукоятке - удобство при работе
        • Колеса с резиновыми вставками не оставляют следов на траве
        • Пластиковый корпус не подвержен коррозии
        • Тихая работа
        • Ручка для переноски
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Быстрая смена ножей
        • Маневренность
        • Регулировка рукоятки по высоте под рост пользователя
        • 4-ступенчатая регулировка глубины обработки