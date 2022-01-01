Аэратор-скарификатор для газона электрический Makita UV3600

Преимущества

Компактность. Ручка складывается, что позволяет сэкономить место при транспортировке или хранении

Вместительность. У скарификатора Makita UV3600 есть вместительный 40-литровый травосборник

Центральная регулировка. Регулировка глубины обработки производится с помощью рычага

Мягкая накладка на рукоятке - удобство при работе

Колеса с резиновыми вставками не оставляют следов на траве

Пластиковый корпус не подвержен коррозии

Тихая работа

Ручка для переноски

Отсутствие токсичных выхлопов

Быстрая смена ножей

Маневренность

Регулировка рукоятки по высоте под рост пользователя

4-ступенчатая регулировка глубины обработки

Скарификатор Makita UV3600 необходим для приведения газона в порядок. Ножи разрезают почву, тем самым стимулирует рост корневой системы. Агрегат удаляет отмершие части растительности. За один проход обрабатывается полоса шириной 36 см. Центральный рычаг имеет четыре положения для регулировки глубины обработки. Большие колеса способствуют маневренности. Скарификатор комплектуется травосборником для сбора опавшей листвы и биомассы после вычесывания.