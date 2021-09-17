Триммерная катушка Makita YA00000474 LH UR3500/3501

Катушка Makita YA00000474 для триммера ur3500 ur3501 используется в качестве запчасти и устанавливается в триммеры марки Makita. Ручная двухсекционная катушка в своей конструкции имеет пластиковый корпус и две нейлоновые струны диаметром в два миллиметра. Каждый конец режущей струны автоматически наматывается со своей стороны на катушку, а затем вручную настраивается необходимая длина корда. Корд катушки невероятно износостойкий, крепкий и надежно закрепляется внутри. Катушка Makita YA00000474 необходимо купить при наличии в садовом инвентаре триммера. С новой катушкой триммер прослужит дольше, и без труда справится с мокрой или жесткой травой, сорняками и мелкими кустарниками.

Преимущества катушка для триммера YA00000474:

Имеет прочный корд из нейлона;

Удобная в обращении катушка;

Легкий монтаж устройства;

Прибор долго служит.

Комплектация: