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Триммерная катушка Makita YA00000474 LH UR3500/3501
5.0
1
870 ₽
Для триммеров
    Триммерная катушка Makita YA00000474 LH UR3500/3501
    Арт. X16975187130
    5.0
    1
    Триммерная катушка Makita YA00000474 LH UR3500/3501

      Триммерная катушка Makita YA00000474 LH UR3500/3501

      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X16975187130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Все характеристики
      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Катушка Makita YA00000474 для триммера ur3500 ur3501 используется в качестве запчасти и устанавливается в триммеры марки Makita. Ручная двухсекционная катушка в своей конструкции имеет пластиковый корпус и две нейлоновые струны диаметром в два миллиметра. Каждый конец режущей струны автоматически наматывается со своей стороны на катушку, а затем вручную настраивается необходимая длина корда. Корд катушки невероятно износостойкий, крепкий и надежно закрепляется внутри. Катушка Makita YA00000474 необходимо купить при наличии в садовом инвентаре триммера. С новой катушкой триммер прослужит дольше, и без труда справится с мокрой или жесткой травой, сорняками и мелкими кустарниками.

        Преимущества катушка для триммера YA00000474:

        • Имеет прочный корд из нейлона;
        • Удобная в обращении катушка;
        • Легкий монтаж устройства;
        • Прибор долго служит.

        Комплектация:

        • Катушка;
        • Упаковка.