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Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
220 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
    Арт. О00000025654
    Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
    Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
    Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
    Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
      Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
      Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
      Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм
      Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм

      Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025654

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		150
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица Master Color 30-0561 деревянная основа, пластиковая ручка, ПЭТ-щетина - станет надежным помощником при выполнении отделочных работ. Подходит для нанесения обойного клея, пропитки различных материалов, грунтования и т. д. Изделие имеет удобную пластиковую ручку, которая закреплена на деревянной основе с синтетическим ворсом.