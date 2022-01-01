Макловица Master Color 30-0561, 150х70 мм

Макловица Master Color 30-0561 деревянная основа, пластиковая ручка, ПЭТ-щетина - станет надежным помощником при выполнении отделочных работ. Подходит для нанесения обойного клея, пропитки различных материалов, грунтования и т. д. Изделие имеет удобную пластиковую ручку, которая закреплена на деревянной основе с синтетическим ворсом.