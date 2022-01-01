Макловица Master Color 30-0582, 100х30 мм
Арт. О00000025656
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|макловица
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Ширина, мм
|100
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- Макловица Master Color 30-0582, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 100х30мм - предназначается для нанесения жидких составов, таких как: грунтовки и вододисперсионные краски на различные поверхности при отделке помещений и т. д. Изделие имеет три составные части: светлую щетину из смешанного ворса, стальной нержавеющий бандаж и пластиковую рукоятку с отверстием для подвеса.