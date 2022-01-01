Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Макловица Master Color 30-0582, 100х30 мм
240 ₽
Макловицы (щетки малярные)
    Макловица Master Color 30-0582, 100х30 мм
    Арт. О00000025656
    Макловица Master Color 30-0582, 100х30 мм

      Макловица Master Color 30-0582, 100х30 мм

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025656

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		макловица
      Ширина, мм
      		100
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Электроды Уони 13/55 3мм (пачка 3кг)
      600 ₽
      4.5
      Электроды Уони 13/55 3мм (пачка 3кг)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
      280 ₽
      Макловица Master Color 30-0583, 120х30 мм
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Макловица Master Color 30-0582, 70%ПЭT / 30% натуральная щетина, нержавеющий обжим, красная пластиковая ручка, 100х30мм - предназначается для нанесения жидких составов, таких как: грунтовки и вододисперсионные краски на различные поверхности при отделке помещений и т. д. Изделие имеет три составные части: светлую щетину из смешанного ворса, стальной нержавеющий бандаж и пластиковую рукоятку с отверстием для подвеса.