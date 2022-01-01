Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
Арт. X79312287
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип
|силиконовый
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Объем, л
|0.085
- Силиконовый универсальный герметик Makroflex AX104 белый 85мл тов-166550 пригодится на ремонтно-строительной площадке при выполнении работ, связанных с остеклением помещений, установке дверных и оконных конструкций, заполнении рабочих поверхностей, обработке соединительных швов. Герметик прост в нанесении и обладает превосходной адгезией к различным непористым материалам, например, стеклу, глазированной керамической плитке и алюминию. Цвет герметика - белый.
Преимущества
- Прост в нанесении
- Обладает водоотталкивающими свойствами
- Препятствует проникновению влаги и холода, сохраняя тепло в помещении
- Содержит вещества антисептического действия
- Устойчив к воздействию озона и УФ излучения
- Превосходная адгезия к большинству материалов