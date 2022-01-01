Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл

Преимущества

Прост в нанесении

Обладает водоотталкивающими свойствами

Препятствует проникновению влаги и холода, сохраняя тепло в помещении

Содержит вещества антисептического действия

Устойчив к воздействию озона и УФ излучения

Превосходная адгезия к большинству материалов

Силиконовый универсальный герметик Makroflex AX104 белый 85мл тов-166550 пригодится на ремонтно-строительной площадке при выполнении работ, связанных с остеклением помещений, установке дверных и оконных конструкций, заполнении рабочих поверхностей, обработке соединительных швов. Герметик прост в нанесении и обладает превосходной адгезией к различным непористым материалам, например, стеклу, глазированной керамической плитке и алюминию. Цвет герметика - белый.