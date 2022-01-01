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Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
490 ₽
Герметики
    Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
    Арт. X79312287
    Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
    Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
      Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл
      Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл

      Герметик силиконовый универсальный белый Макрофлекс 1893987, 85 мл

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X79312287

      Характеристики

      Производитель
      		Makroflex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип
      		силиконовый
      Объем, л
      		0.085
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Силиконовый универсальный герметик Makroflex AX104 белый 85мл тов-166550 пригодится на ремонтно-строительной площадке при выполнении работ, связанных с остеклением помещений, установке дверных и оконных конструкций, заполнении рабочих поверхностей, обработке соединительных швов. Герметик прост в нанесении и обладает превосходной адгезией к различным непористым материалам, например, стеклу, глазированной керамической плитке и алюминию. Цвет герметика - белый.

        Преимущества

        • Прост в нанесении
        • Обладает водоотталкивающими свойствами
        • Препятствует проникновению влаги и холода, сохраняя тепло в помещении
        • Содержит вещества антисептического действия
        • Устойчив к воздействию озона и УФ излучения
        • Превосходная адгезия к большинству материалов