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Мундштук внутренний № 2П 2М к резакам Р3 Донмет СВ000006343-3
5.0
2
170 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний № 2П 2М к резакам Р3 Донмет СВ000006343-3
    Арт. 706130
    5.0
    2
    Мундштук внутренний № 2П 2М к резакам Р3 Донмет СВ000006343-3

      Мундштук внутренний № 2П 2М к резакам Р3 Донмет СВ000006343-3

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук внутренний № 2П 2М Донмет СВ000006343-3 является сменным элементом для пропановых резаков Донмет Р3. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан, метан. Толщина разрезаемого металла: 15-30 мм. Используется с резаками Р3 Донмет 300П, 337П, 337М, 341П. Применяется совместно с мундштуком наружным: № 2П; № 2М. Длина: 38.8 мм. Резьба: М8. Внешний диаметр сопла: 5 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность