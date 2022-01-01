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Манометр аксиальный 10атм (метал)
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Манометры для воды
    Манометр аксиальный 10атм (метал)
    Арт. X169139146
    Манометр аксиальный 10атм (метал)
    Манометр аксиальный 10атм (метал)
      Манометр аксиальный 10атм (метал)
      Манометр аксиальный 10атм (метал)

      Манометр аксиальный 10атм (метал)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169139146

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Соединение
      		торцевое
      Резьба, дюйм
      		1/4
      Диаметр, мм
      		50
      Макс. значение на манометре, бар
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Манометр аксиальный визуализирует контроль работы оборудования по давлению (насосы, насосные станции и т. п.) а так же фильтрующие системы и редукторы по давлению. Визуальный контроль по манометру позволяет увидеть превышение пороговых значений (минимальных или максимальных) по давлению и определить работоспособность, например, фильтра, насоса или редуктора понижающего давление в системе водоснабжения.

        Преимущества:

        • Корпус выполнен из металла
        • Надежная конструкция
        • Долговечность