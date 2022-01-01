Манометр аксиальный 10атм (метал)

Преимущества:

Корпус выполнен из металла

Надежная конструкция

Долговечность

Манометр аксиальный визуализирует контроль работы оборудования по давлению (насосы, насосные станции и т. п.) а так же фильтрующие системы и редукторы по давлению. Визуальный контроль по манометру позволяет увидеть превышение пороговых значений (минимальных или максимальных) по давлению и определить работоспособность, например, фильтра, насоса или редуктора понижающего давление в системе водоснабжения.