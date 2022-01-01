Манометр аксиальный 10атм (метал)
Арт. X169139146
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Соединение
|торцевое
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Резьба, дюйм
|1/4
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Диаметр, мм
|50
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Макс. значение на манометре, бар
|10
- Манометр аксиальный визуализирует контроль работы оборудования по давлению (насосы, насосные станции и т. п.) а так же фильтрующие системы и редукторы по давлению. Визуальный контроль по манометру позволяет увидеть превышение пороговых значений (минимальных или максимальных) по давлению и определить работоспособность, например, фильтра, насоса или редуктора понижающего давление в системе водоснабжения.
Преимущества:
- Корпус выполнен из металла
- Надежная конструкция
- Долговечность