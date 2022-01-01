Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
Арт. jonnesway_6361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Измерение барометрической высоты
|Нет
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Расчет барометрического давления воздуха
|Нет
- Трехфункциональный манометр для шин, шланг 300мм Jonnesway AG010038S 49467 используется для обслуживания пневматических автомобильных шин, а именно - подкачки, стравливания и контроля давления.
Преимущества:
- Многофункционален
- Удобство в использовании