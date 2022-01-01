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Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
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Манометры для шин
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Арт. jonnesway_6361
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
    Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S
      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S

      Манометр для шин Jonnesway 3-х функциональный, шланг 300 мм, AG010038S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_6361

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Измерение барометрической высоты
      		Нет
      Расчет барометрического давления воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфункциональный манометр для шин, шланг 300мм Jonnesway AG010038S 49467 используется для обслуживания пневматических автомобильных шин, а именно - подкачки, стравливания и контроля давления.

        Преимущества:

        • Многофункционален
        • Удобство в использовании