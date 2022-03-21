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Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
5.0
2
450 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
    Арт. 713110
    5.0
    2
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа

      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713110
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		YAFU
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр кислородный 2,5 МПа является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14. Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. 

        Преимущества

        • Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента
        • Стальной корпуса манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия
        • Манометры на редуктор 2,5 МПа занесены в реестр средств измерений