Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа

Преимущества

Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента

Стальной корпуса манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия

Манометры на редуктор 2,5 МПа занесены в реестр средств измерений

Манометр кислородный 2,5 МПа является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14. Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С.