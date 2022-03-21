Кислородный манометр к редукторам YAFU, 2.5 МПа
Арт. 713110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Соединение
|радиальное
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Диаметр, мм
|50
- Манометр кислородный 2,5 МПа является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14. Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С.
Преимущества
- Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента
- Стальной корпуса манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия
- Манометры на редуктор 2,5 МПа занесены в реестр средств измерений