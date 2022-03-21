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Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
4.5
2
450 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
    Арт. 713109
    4.5
    2
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
    Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа
      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа

      Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713109
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		YAFU
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр для кислородного редуктора 25 кгс/см2 устанавливается на редуктор для измерения текущего уровня давления газа. Работает при температуре воздуха от -60° до +60°С. Корпус манометра кислородного давления изготовлен из стали, циферблат покрыт органическим стеклом. Штуцер из латуни обеспечивает надежное соединение. Благодаря измерительной трубке Бурдона в конструкции, манометр обладает высокой точностью – 2,5. В Интернет-магазине “Бигам” купить манометр кислородный 2.5 можно в один клик.

        Преимущества

        • Точность
        • Надежность
        • Удобство в применении