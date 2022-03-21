Кислородный манометр к редукторам YAFU, 25 МПа

Манометр для кислородного редуктора 25 кгс/см2 устанавливается на редуктор для измерения текущего уровня давления газа. Работает при температуре воздуха от -60° до +60°С. Корпус манометра кислородного давления изготовлен из стали, циферблат покрыт органическим стеклом. Штуцер из латуни обеспечивает надежное соединение. Благодаря измерительной трубке Бурдона в конструкции, манометр обладает высокой точностью – 2,5. В Интернет-магазине “Бигам” купить манометр кислородный 2.5 можно в один клик.

Преимущества