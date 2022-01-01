Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)

Преимущества

Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента

Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия

Манометр предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).