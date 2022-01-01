Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
Арт. X11933052
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединение
|радиальное
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Диаметр, мм
|50
- Манометр предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
Преимущества
- Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента
- Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия