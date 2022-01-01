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Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
600 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
    Арт. X11933052
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)
      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)

      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 2,5 МПа (25 кгс/см кв, кл. т. 2,5)

      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X11933052

      Характеристики

      Производитель
      		Физтех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр предназначен для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).

        Преимущества

        • Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента
        • Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия