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Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
570 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
    Арт. X11933053
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
    Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111

      Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X11933053

      Характеристики

      Производитель
      		Физтех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр кислородный 25 МПа с поверкой является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14.
        Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента. Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость