Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111
Арт. X11933053
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Соединение
|радиальное
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Диаметр, мм
|50
- Манометр кислородный 25 МПа с поверкой является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14.
Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента. Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость