Манометр на редуктор кислородный с поверкой 25 МПа Физтех СВ000013111

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Манометр кислородный 25 МПа с поверкой является неотъемлемой частью редуктора, вкручивается в основание с резьбой М12х1,5 с помощью ключа на 14.Штуцер имеет радиальное расположение и выполнен из латуни. Предназначен для измерения давления газа при температуре окружающей среды от -60 С до +60 С. Точность 2.5 достигается за счёт применения медной трубки Бурдона – уникального измерительного элемента. Стальной корпус манометра диаметром 50мм защищён техническим (органическим) стеклом, циферблат выполнен из алюминия.