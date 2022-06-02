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Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)
5.0
1
310 ₽
Манометры для газа
    Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)
    Арт. О00000002713
    5.0
    1
    Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)

    Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)

    310 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000002713
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Vodotok
    Соединение
    		радиальное
    Резьба, дюйм
    		1/4
    Диаметр, мм
    		40
    Макс. значение на манометре, бар
    		6
    Все характеристики
    310 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 229 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

    • Манометр 6 бар радиальный ¼ измеряет давление в среде жидкого, газообразного, плотного и не кристаллизующегося агрегатного состояния с минимальной погрешностью. Оболочка KF-308 radial изготовлена из латунного сплава, исключающего реакцию с измеряемыми веществами. Окно измерительного прибора сделано из стекла на акриловой основе, чтобы исключить острые осколки при повреждении манометра, а шкала покрыта слоем алюминия для сохранения яркости и видимости. Купить Vodotok манометр модели kf-308 стоит для точного и быстрого определения давления в баллонах и емкостях.

      Преимущества манометра радиального 6 бар:

      • Точность показаний;
      • Ударопрочность;
      • Надежность и безопасность при эксплуатации;
      • Устойчивость к химическим соединениям.

      Комплектация:

      • Манометр;
      • Упаковка.