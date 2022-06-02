Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)
Арт. О00000002713
Характеристики
|
Производитель
|
Соединение
|радиальное
|
Резьба, дюйм
|1/4
|
Диаметр, мм
|40
|
Макс. значение на манометре, бар
|6
Манометр 6 бар радиальный ¼ измеряет давление в среде жидкого, газообразного, плотного и не кристаллизующегося агрегатного состояния с минимальной погрешностью. Оболочка KF-308 radial изготовлена из латунного сплава, исключающего реакцию с измеряемыми веществами. Окно измерительного прибора сделано из стекла на акриловой основе, чтобы исключить острые осколки при повреждении манометра, а шкала покрыта слоем алюминия для сохранения яркости и видимости. Купить Vodotok манометр модели kf-308 стоит для точного и быстрого определения давления в баллонах и емкостях.
Преимущества манометра радиального 6 бар:
- Точность показаний;
- Ударопрочность;
- Надежность и безопасность при эксплуатации;
- Устойчивость к химическим соединениям.
Комплектация:
- Манометр;
- Упаковка.