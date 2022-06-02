Радиальный манометр Vodotok KF-308 (6 бар. 40 мм, 1/4", -20 до +60 C)

Манометр 6 бар радиальный ¼ измеряет давление в среде жидкого, газообразного, плотного и не кристаллизующегося агрегатного состояния с минимальной погрешностью. Оболочка KF-308 radial изготовлена из латунного сплава, исключающего реакцию с измеряемыми веществами. Окно измерительного прибора сделано из стекла на акриловой основе, чтобы исключить острые осколки при повреждении манометра, а шкала покрыта слоем алюминия для сохранения яркости и видимости. Купить Vodotok манометр модели kf-308 стоит для точного и быстрого определения давления в баллонах и емкостях.

Преимущества манометра радиального 6 бар:

Точность показаний;

Ударопрочность;

Надежность и безопасность при эксплуатации;

Устойчивость к химическим соединениям.

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