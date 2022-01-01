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Манометр Testo 512-1
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Манометры барометрического давления
    Манометр Testo 512-1
    Арт. geototal_367
    Манометр Testo 512-1

      Манометр Testo 512-1

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_367

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. диапазон измерений, гПа
      		2
      Макс. погрешность, гПа
      		0.01
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, подсвечивающемся, легко читаемом дисплее. Данные замеров, также как максимальное и минимальное значения распечатываются по месту замера с указанием даты и времени. Единицы измерения скорости в testo 512 могут быть переключены между м/сек и ф/м. Восемь единиц измерения давления могут быть выбраны из следующих: кПа, гПа, Па, ммН2О, мм Hg, фунт2/дюйм, дюймН2О, дюйм Hg. Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения, встроенная компенсация плотности. Текущее значение может быть зафиксировано на дисплее через нажатие кнопки HOLD. Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе. Чехол TopSafe защищает прибор от повреждений, влаги и грязи

        Преимущества:

        • Одновременное отображение скорости потока и давления
        • 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, мм Hg, фунт2/дюйм, дюймН2О, дюйм Hg.
        • 2 единицы для измерения скорости потока: м/сек, фунт/мин
        • Встроенная компенсация плотности
        • Подсветка дисплея
        • Функция Hold/Max/Min
        • Распечатка данных замеров с датой/временем и макс/мин значениями
        • ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ ПОД НОМЕРОМ 17270-06