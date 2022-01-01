Манометр Testo 512-1
Арт. geototal_367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. диапазон измерений, гПа
|2
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Макс. погрешность, гПа
|0.01
- Testo 512 одновременно отображает давление и скорость потока на большом, подсвечивающемся, легко читаемом дисплее. Данные замеров, также как максимальное и минимальное значения распечатываются по месту замера с указанием даты и времени. Единицы измерения скорости в testo 512 могут быть переключены между м/сек и ф/м. Восемь единиц измерения давления могут быть выбраны из следующих: кПа, гПа, Па, ммН2О, мм Hg, фунт2/дюйм, дюймН2О, дюйм Hg. Настройка сглаживания пульсаций для плавного вычисления среднего значения, встроенная компенсация плотности. Текущее значение может быть зафиксировано на дисплее через нажатие кнопки HOLD. Измеренные максимальное и минимальное значения могут быть отображены на дисплее и сохранены в приборе. Чехол TopSafe защищает прибор от повреждений, влаги и грязи
Преимущества:
- Одновременное отображение скорости потока и давления
- 8 единиц измерения давления: кПа, гПа, Па, ммН2О, мм Hg, фунт2/дюйм, дюймН2О, дюйм Hg.
- 2 единицы для измерения скорости потока: м/сек, фунт/мин
- Встроенная компенсация плотности
- Подсветка дисплея
- Функция Hold/Max/Min
- Распечатка данных замеров с датой/временем и макс/мин значениями
- ВНЕСЕН В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ РФ ПОД НОМЕРОМ 17270-06