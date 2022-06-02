Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")
Арт. О00000002711
Характеристики
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Производитель
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Соединение
|торцевое
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Резьба, дюйм
|1/4
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Диаметр, мм
|40
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Макс. значение на манометре, бар
|6
- Манометр с торцевым подключением VODOTOK KF-308 необходим для определения давления веществ в газообразном и жидком агрегатном состоянии. Подходит для сред с малой вязкостью, не подверженных кристаллизации. Вы можете выгодно купить манометр торцевой VODOTOK KF-308 в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества манометра торцевого VODOTOK KF-308
- Надежный корпус из металла и пластика
- Прочное стекло из акрила
- Компактность
- Легкость в обращении