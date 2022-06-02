Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")

Манометр с торцевым подключением VODOTOK KF-308 необходим для определения давления веществ в газообразном и жидком агрегатном состоянии. Подходит для сред с малой вязкостью, не подверженных кристаллизации. Вы можете выгодно купить манометр торцевой VODOTOK KF-308 в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества манометра торцевого VODOTOK KF-308