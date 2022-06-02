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Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")
4.5
2
310 ₽
Манометры для газа
    Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")
    Арт. О00000002711
    4.5
    2
    Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")

    Торцевой манометр Vodotok KF-308 (6 бар, 40 мм, -20 до +60 С, 1/4")

    310 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Арт. О00000002711
    4.5
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Vodotok
    Соединение
    		торцевое
    Резьба, дюйм
    		1/4
    Диаметр, мм
    		40
    Макс. значение на манометре, бар
    		6
    Все характеристики
    310 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз послезавтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 170 ₽
    • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Манометр с торцевым подключением VODOTOK KF-308 необходим для определения давления веществ в газообразном и жидком агрегатном состоянии. Подходит для сред с малой вязкостью, не подверженных кристаллизации. Вы можете выгодно купить манометр торцевой VODOTOK KF-308 в Интернет-магазине “Бигам”.

      Преимущества манометра торцевого VODOTOK KF-308

      • Надежный корпус из металла и пластика
      • Прочное стекло из акрила
      • Компактность
      • Легкость в обращении