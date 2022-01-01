Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
Арт. X16925127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Соединение
|радиальное
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Резьба, дюйм
|1/4
Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G 1/2 предназначен для измерения давления в газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения.
Преимущества
- Манометр с трубчатой пружиной (пружиной Бурдона) представляет собой кругообразно согнутые трубки с овальным поперечным сечением, помещенные в герметичный корпус
- Прибор должен монтироваться в таком же положении, в каком он был отрегулирован
- До и во время монтажа манометр должен предохраняться от сотрясений
- Для монтажа следует использовать имеющийся на штуцере четырёхгранник
- Корпус - черный пластик, стекло акриловое, циферблат - белый пластик с черной шкалой, стрелка - черный пластик, манометрический элемент - трубчатая пружина из легированной меди, подключение - латунь MS 58