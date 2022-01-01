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Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
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Манометры для воды
    Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
    Арт. X16925127
    Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
    Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
      Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2
      Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2

      Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16925127

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Соединение
      		радиальное
      Резьба, дюйм
      		1/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G 1/2 предназначен для измерения давления в газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения.

        Преимущества

        • Манометр с трубчатой пружиной (пружиной Бурдона) представляет собой кругообразно согнутые трубки с овальным поперечным сечением, помещенные в герметичный корпус
        • Прибор должен монтироваться в таком же положении, в каком он был отрегулирован
        • До и во время монтажа манометр должен предохраняться от сотрясений
        • Для монтажа следует использовать имеющийся на штуцере четырёхгранник
        • Корпус - черный пластик, стекло акриловое, циферблат - белый пластик с черной шкалой, стрелка - черный пластик, манометрический элемент - трубчатая пружина из легированной меди, подключение - латунь MS 58