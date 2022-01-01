Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G1/2

Манометр WATTS MDR 80/16 0-16bar RAD G 1/2 предназначен для измерения давления в газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся измеряемых средах, не агрессивных по отношению к медным сплавам в системах отопления, водоснабжения и охлаждения.

Преимущества