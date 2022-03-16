Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")
Арт. X1691225223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Родина бренда
|Германия
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Соединение
|радиальное
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Резьба, дюйм
|1/2
- Манометр - измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных (манометры газовые) и жидких веществ, если они не высоковязкие или кристаллизующиеся.
Преимущества
- Пластмассовый корпус
- С красной указательной стрелкой и зеленым сектором 1,5 - 2,5 бар
- Класс точности - 2,5
- Максимальная рабочая температура 80 градусов С