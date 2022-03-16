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Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")
5.0
2
1 240 ₽
Манометры для воды
    Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Арт. X1691225223
    5.0
    2
    Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")

      Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1691225223
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Болгария
      Родина бренда
      		Германия
      Соединение
      		радиальное
      Резьба, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр - измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных (манометры газовые) и жидких веществ, если они не высоковязкие или кристаллизующиеся.

        Преимущества

        • Пластмассовый корпус
        • С красной указательной стрелкой и зеленым сектором 1,5 - 2,5 бар
        • Класс точности - 2,5
        • Максимальная рабочая температура 80 градусов С