Манометр Watts MHR 03.20.204 (80 мм, 0-4 бар, 1/2")

Преимущества

Пластмассовый корпус

С красной указательной стрелкой и зеленым сектором 1,5 - 2,5 бар

Класс точности - 2,5

Максимальная рабочая температура 80 градусов С

Манометр - измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных (манометры газовые) и жидких веществ, если они не высоковязкие или кристаллизующиеся.