Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
Арт. X1691225224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Болгария
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Соединение
|радиальное
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Резьба, дюйм
|1/2
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Диаметр, мм
|100
- Манометр - измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных (манометры газовые) и жидких веществ, если они не высоковязкие или кристаллизующиеся.
Преимущества
- Пластмассовый корпус
- С красной указательной стрелкой и зеленым сектором 1,5 - 2,5 бар
- Класс точности - 2,5
- Максимальная рабочая температура 80 градусов С