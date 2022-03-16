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Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
5.0
3
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Манометры для воды
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Арт. X1691225224
    5.0
    3
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
    Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")
      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")

      Манометр Watts MHR 03.22.204 (100 мм, 0-4 бар, 1/2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691225224
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Watts
      Страна производства
      		Болгария
      Соединение
      		радиальное
      Резьба, дюйм
      		1/2
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Манометр - измерительный прибор с пружиной в форме трубки, предназначенный для измерения давления газообразных (манометры газовые) и жидких веществ, если они не высоковязкие или кристаллизующиеся.

        Преимущества

        • Пластмассовый корпус
        • С красной указательной стрелкой и зеленым сектором 1,5 - 2,5 бар
        • Класс точности - 2,5
        • Максимальная рабочая температура 80 градусов С