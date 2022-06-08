Манометры к редукторам 40атм ацетилен

Преимущества

Рабочее давление - 4 МПа

Корпус - сталь

Циферблат - техническое стекло

Латунный штуцер - резьба М12 х 1,5

Класс точности: 2,5

Манометр для редуктора предназначен для измерения, контроля и регулирования давления ацетилена, который поступает из газового баллона. Также подходит газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).