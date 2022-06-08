Манометры к редукторам 40атм ацетилен
Арт. 713112
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Соединение
|радиальное
|
Диаметр, мм
|50
- Манометр для редуктора предназначен для измерения, контроля и регулирования давления ацетилена, который поступает из газового баллона. Также подходит газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
Преимущества
- Рабочее давление - 4 МПа
- Корпус - сталь
- Циферблат - техническое стекло
- Латунный штуцер - резьба М12 х 1,5
- Класс точности: 2,5