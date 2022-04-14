Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
Арт. 713111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Соединение
|радиальное
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Диаметр, мм
|50
- Манометр для редуктора применяется в качестве измерительного прибора для установления точной величины давления в газообразной или жидкой среде. Используется при установлении на приборы систем газораспределения и баллонах с газовыми или жидкими промышленными смесями. Прибор точен, выполнен из закаленной стали, обеспечивающей манометру устойчивость к изменениям окружающих условий. Размерность для ключа составляет двенадцать миллиметров. Измерительный элемент сделан из высококачественной меди. Эксплуатация манометра возможна при следующем температурном режиме: температура среды до восьмидесяти градусов Цельсия выше нуля, температура внешней среды - от шестидесяти градусов ниже до шестидесяти градусов выше нуля.
Преимущества:
- Применяется для маловязких и не кристаллизующихся веществ;
- Обеспечивает точность показаний;
- Надежен и прост в использовании.