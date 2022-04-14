Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан

Манометр для редуктора применяется в качестве измерительного прибора для установления точной величины давления в газообразной или жидкой среде. Используется при установлении на приборы систем газораспределения и баллонах с газовыми или жидкими промышленными смесями. Прибор точен, выполнен из закаленной стали, обеспечивающей манометру устойчивость к изменениям окружающих условий. Размерность для ключа составляет двенадцать миллиметров. Измерительный элемент сделан из высококачественной меди. Эксплуатация манометра возможна при следующем температурном режиме: температура среды до восьмидесяти градусов Цельсия выше нуля, температура внешней среды - от шестидесяти градусов ниже до шестидесяти градусов выше нуля.

Преимущества:

Применяется для маловязких и не кристаллизующихся веществ;

Обеспечивает точность показаний;

Надежен и прост в использовании.



