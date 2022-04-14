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Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
5.0
1
300 ₽
Манометры для газовых редукторов
    Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
    Арт. 713111
    5.0
    1
    Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
    Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
    Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
      Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
      Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан
      Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан

      Манометр для редуктора YAFU, 6 атм, пропан

      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 713111
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		YAFU
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Соединение
      		радиальное
      Диаметр, мм
      		50
      Все характеристики
      300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манометр для редуктора применяется в качестве измерительного прибора для установления точной величины давления в газообразной или жидкой среде. Используется при установлении на приборы систем газораспределения и баллонах с газовыми или жидкими промышленными смесями. Прибор точен, выполнен из закаленной стали, обеспечивающей манометру устойчивость к изменениям окружающих условий. Размерность для ключа составляет двенадцать миллиметров. Измерительный элемент сделан из высококачественной меди. Эксплуатация манометра возможна при следующем температурном режиме: температура среды до восьмидесяти градусов Цельсия выше нуля, температура внешней среды - от шестидесяти градусов ниже до шестидесяти градусов выше нуля.

        Преимущества:

        • Применяется для маловязких и не кристаллизующихся веществ;
        • Обеспечивает точность показаний;
        • Надежен и прост в использовании.