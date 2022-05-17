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Манжета MasterProf черная, 32-25 мм
5.0
2
25 ₽
Прокладки и уплотнения
    Манжета MasterProf черная, 32-25 мм
    Арт. X169252070618
    5.0
    2
    Манжета MasterProf черная, 32-25 мм

      Манжета MasterProf черная, 32-25 мм

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070618
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Размер, мм
      		32, 25
      Материал
      		резина
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Короткая переходная манжета предназначена для соединения отвода унитаза и приемного патрубка канализационной трубы. Изделие надежно предотвращает протекание воды из гидрозатвора. Сантехнический соединительный элемент стойкий к коррозии, перепадам температур, химическим соединениям и механическим нагрузкам. Со временем переходная манжета не теряет своих эксплуатационных характеристик, не растрескивается и не рассыхается.