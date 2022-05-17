Манжета MasterProf черная, 32-25 мм

Короткая переходная манжета предназначена для соединения отвода унитаза и приемного патрубка канализационной трубы. Изделие надежно предотвращает протекание воды из гидрозатвора. Сантехнический соединительный элемент стойкий к коррозии, перепадам температур, химическим соединениям и механическим нагрузкам. Со временем переходная манжета не теряет своих эксплуатационных характеристик, не растрескивается и не рассыхается.