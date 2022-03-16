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Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная
5.0
2
11 ₽
Манжета для унитаза
    Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная
    Арт. X169109010185
    5.0
    2
    Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная

      Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная

      11 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169109010185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		150х80х18
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      11 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Манжета "восьмерка" под сливной бачок изготовлена из прочной резины высокой плотности и превосходного качества, которая не разрушается с течением времени. Используется для герметизации стыков при установке сливного бачка унитаза.

        Преимущества

        • Надежно защищает от протечек;
        • Длительный срок службы.