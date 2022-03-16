Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная
Арт. X169109010185
Характеристики
|
Производитель
|Империал
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|150х80х18
|
Подходит для горячей воды
|Нет
- Манжета "восьмерка" под сливной бачок изготовлена из прочной резины высокой плотности и превосходного качества, которая не разрушается с течением времени. Используется для герметизации стыков при установке сливного бачка унитаза.
Преимущества
- Надежно защищает от протечек;
- Длительный срок службы.