Манжета для унитаза "восьмёрка" 0315.150, черная

Преимущества

Надежно защищает от протечек;

Длительный срок службы.

Манжета "восьмерка" под сливной бачок изготовлена из прочной резины высокой плотности и превосходного качества, которая не разрушается с течением времени. Используется для герметизации стыков при установке сливного бачка унитаза.