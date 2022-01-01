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Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
    Арт. О00000012259
    Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
    Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
    Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
    Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
      Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
      Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
      Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
      Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL

      Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012259

      Характеристики

      Производитель
      		Speroni
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос MARINA CAM 40/22 это полностью автоматизированная станция, позволяющая обеспечить водой загородный дом, дачу, и небольшие хозяйственные строения, например, оранжереи и теплицы. Станция обладает мощностью 800 Ватт и способна поднимать воду из скважин, колодцев, бассейнов и иных источников глубиной менее 8 метров. Насос MARINA CAM 40/22-HL имеет самовсасывающий механизм, оснащен реле давления и манометром. Насос поверхностный MARINA CAM 40/22-HL купить можно для длительной непрерывной работы.

        Преимущества

        • Автоматизированная
        • Имеет вес 17 килограмм
        • Небольшие размеры
        • Саморегулирующаяся
        • Долговечная

        Комплектация

        • Насосная станция
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка