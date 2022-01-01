Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL

Насос MARINA CAM 40/22 это полностью автоматизированная станция, позволяющая обеспечить водой загородный дом, дачу, и небольшие хозяйственные строения, например, оранжереи и теплицы. Станция обладает мощностью 800 Ватт и способна поднимать воду из скважин, колодцев, бассейнов и иных источников глубиной менее 8 метров. Насос MARINA CAM 40/22-HL имеет самовсасывающий механизм, оснащен реле давления и манометром. Насос поверхностный MARINA CAM 40/22-HL купить можно для длительной непрерывной работы.

Преимущества

Автоматизированная

Имеет вес 17 килограмм

Небольшие размеры

Саморегулирующаяся

Долговечная

Комплектация