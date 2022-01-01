Насосная станция водоснабжения Marina Cam 40/22-HL
Арт. О00000012259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
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- Насос MARINA CAM 40/22 это полностью автоматизированная станция, позволяющая обеспечить водой загородный дом, дачу, и небольшие хозяйственные строения, например, оранжереи и теплицы. Станция обладает мощностью 800 Ватт и способна поднимать воду из скважин, колодцев, бассейнов и иных источников глубиной менее 8 метров. Насос MARINA CAM 40/22-HL имеет самовсасывающий механизм, оснащен реле давления и манометром. Насос поверхностный MARINA CAM 40/22-HL купить можно для длительной непрерывной работы.
Преимущества
- Автоматизированная
- Имеет вес 17 килограмм
- Небольшие размеры
- Саморегулирующаяся
- Долговечная
Комплектация
- Насосная станция
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка