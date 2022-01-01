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Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
21 560 ₽
Насосные станции водоснабжения
  • Персональная скидка
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Арт. О00000012258
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
  • Персональная скидка
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL
Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL

Автоматическая насосная станция Marina Cam 88/22-HL

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21 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000012258

Характеристики

Производитель
Speroni
Страна производства
Италия
Родина бренда
Италия
Для повышения давления
Нет
Частотное регулирование
без частотного регулирования
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
21 560 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Насосная станция Speroni CAM 88/22-HL используется для частичного домового водоснабжения в загородных домах. Осуществляет подачу воды с глубины девяти метров из колодцев, бассейнов и прочих резервуаров. Полностью автоматизирована, имеет мощный двигатель, который оборудован защитой от перегрузки. Насосная станция самостоятельно поддерживает нужное давление для непрерывной работы.

    Преимущества

    • Не требует особого обслуживания
    • Благодаря самовсасывающему насосу, подача воды возможна с глубины до 9 метров
    • Станция полностью автоматизирована
    • Станция поставляется в полностью готовом к использованию виде
    • Предназначена для длительной работы