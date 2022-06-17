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Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3
5.0
2
Найти аналог
Душевые кабины
    Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3
    Арт. О00000012735
    5.0
    2
    Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3

      Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012735
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Mario
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		2100
      Ширина, мм
      		900
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Душевая кабина Mario Rio 3190tp c3 является доступным по цене вариантом сантехнического оборудования. Это комфортная малогабаритная душевая кабина, которая подойдет к любому интерьеру ванной комнаты. Стекла дверок кабины имеют нейтральный белый цвет, который еще и играет функцию обеспечения приватности во время гигиенических процедур. Подробная инструкция по сборке позволяет произвести монтаж душевой кабины даже новичку. Смеситель, имеющийся в комплекте, имеет два режима, повышающих комфорт пребывания в душевой кабине. Купить душевую кабину Mario Rio 3190tp c3 можно в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества Mario rio3190tp c3:

        • Компактная;
        • Стильная;
        • Удобная;
        • Просто собирается;
        • Просторная.

        Комплектация:

        • Душевая кабина с комплектом крепежей;
        • Паспорт изделия;
        • Инструкция по сборке и эксплуатации;
        • Упаковка.