Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3

Душевая кабина Mario Rio 3190tp c3 является доступным по цене вариантом сантехнического оборудования. Это комфортная малогабаритная душевая кабина, которая подойдет к любому интерьеру ванной комнаты. Стекла дверок кабины имеют нейтральный белый цвет, который еще и играет функцию обеспечения приватности во время гигиенических процедур. Подробная инструкция по сборке позволяет произвести монтаж душевой кабины даже новичку. Смеситель, имеющийся в комплекте, имеет два режима, повышающих комфорт пребывания в душевой кабине. Купить душевую кабину Mario Rio 3190tp c3 можно в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества Mario rio3190tp c3:

Компактная;

Стильная;

Удобная;

Просто собирается;

Просторная.

Комплектация: