Душевая кабина Mario RIO3190TP-C3
Арт. О00000012735
Характеристики
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Производитель
|Mario
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|2100
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Ширина, мм
|900
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Душевая кабина Mario Rio 3190tp c3 является доступным по цене вариантом сантехнического оборудования. Это комфортная малогабаритная душевая кабина, которая подойдет к любому интерьеру ванной комнаты. Стекла дверок кабины имеют нейтральный белый цвет, который еще и играет функцию обеспечения приватности во время гигиенических процедур. Подробная инструкция по сборке позволяет произвести монтаж душевой кабины даже новичку. Смеситель, имеющийся в комплекте, имеет два режима, повышающих комфорт пребывания в душевой кабине. Купить душевую кабину Mario Rio 3190tp c3 можно в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества Mario rio3190tp c3:
- Компактная;
- Стильная;
- Удобная;
- Просто собирается;
- Просторная.
Комплектация:
- Душевая кабина с комплектом крепежей;
- Паспорт изделия;
- Инструкция по сборке и эксплуатации;
- Упаковка.