Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil

Карандаш для разметки металла, серебрянный Markal Silver Streak 96101 удобен для расчерчивания темных металлов с поверхностью любой гладкости. Инструмент хорошо ложится в ладонь. Оставляет после себя четкую линию 1.5 мм.

Преимущества