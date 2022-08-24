Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil
Арт. X10191615
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|карандаш
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Цвет
|серебристый
Карандаш для разметки металла, серебрянный Markal Silver Streak 96101 удобен для расчерчивания темных металлов с поверхностью любой гладкости. Инструмент хорошо ложится в ладонь. Оставляет после себя четкую линию 1.5 мм.
Преимущества
- Светоотражающая маркировка светится в процессе резки или сварки, за счет чего обеспечивается хорошая видимость надписи
- Разметка устойчива к огню, не стирается и не сдувается с поверхности
- При нанесении карандаш не царапает металлическую поверхность
- Карандаш красного цвета подходит для алюминия и других ярких металлов
- Шестигранный карандаш не катается по рабочей поверхности в отличие от изделий других производителей
- Карандаш можно легко наточить с помощью обычной точилки
- Сфера применения: Сварка; Металлургическая промышленность; Судостроение и ремонт; Мостовые конструкции; Строительство
- Вид маркируемой поверхности: сталь, чугун, алюминий