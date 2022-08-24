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Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil
5.0
1
Найти аналог
Маркеры
    Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil
    Арт. X10191615
    5.0
    1
    Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil

      Карандаш для отметок перед сваркой Markal Silver Welder Pencil

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10191615
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Markal
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		карандаш
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Карандаш для разметки металла, серебрянный Markal Silver Streak 96101 удобен для расчерчивания темных металлов с поверхностью любой гладкости. Инструмент хорошо ложится в ладонь. Оставляет после себя четкую линию 1.5 мм.

        Преимущества

        • Светоотражающая маркировка светится в процессе резки или сварки, за счет чего обеспечивается хорошая видимость надписи
        • Разметка устойчива к огню, не стирается и не сдувается с поверхности
        • При нанесении карандаш не царапает металлическую поверхность
        • Карандаш красного цвета подходит для алюминия и других ярких металлов
        • Шестигранный карандаш не катается по рабочей поверхности в отличие от изделий других производителей
        • Карандаш можно легко наточить с помощью обычной точилки
        • Сфера применения: Сварка; Металлургическая промышленность; Судостроение и ремонт; Мостовые конструкции; Строительство
        • Вид маркируемой поверхности: сталь, чугун, алюминий