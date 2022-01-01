Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт

Преимущества

Большие амортизационные опоры снижают уровень вибрации устройства при уплотнении грунта

Высокий уровень износостойкости увеличивает срок службы оборудования

За счет сверхмощного виброуплотнителя в оборудовании скапливает меньше грязи

Благодаря расположенному по центру рычагу, облегчается транспортировка реверсивной виброплиты

Специальный защитный каркас предотвращает повреждение оборудования

Скорость - 0-25 см/с

Виброплита Masalta MS250-4 Honda GX270 оснащается системой амортизации, которая существенно снижает вибрацию на рукояти оборудования. В верхней части корпуса рама образует петлю для зацепа модели при транспортировке грузоподъемным механизмом. Реверс позволяет применять агрегат для уплотнения дна траншеи: нет необходимости разворачивать конструкцию для обратного движения. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу виброплиты. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MS250-4 РУЧ056 вынесены на рукоять