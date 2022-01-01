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Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт
Арт. О00000029614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Класс товара
|профессиональный
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Вес, кг
|219
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- Виброплита Masalta MS250-4 Honda GX270 оснащается системой амортизации, которая существенно снижает вибрацию на рукояти оборудования. В верхней части корпуса рама образует петлю для зацепа модели при транспортировке грузоподъемным механизмом. Реверс позволяет применять агрегат для уплотнения дна траншеи: нет необходимости разворачивать конструкцию для обратного движения. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу виброплиты. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MS250-4 РУЧ056 вынесены на рукоять
Внимание! Запрещено использовать для уплотнения твердых поверхностей таких как бетон, асфальт, смерзшаяся земля
Преимущества
- Большие амортизационные опоры снижают уровень вибрации устройства при уплотнении грунта
- Высокий уровень износостойкости увеличивает срок службы оборудования
- За счет сверхмощного виброуплотнителя в оборудовании скапливает меньше грязи
- Благодаря расположенному по центру рычагу, облегчается транспортировка реверсивной виброплиты
- Специальный защитный каркас предотвращает повреждение оборудования
- Скорость - 0-25 см/с