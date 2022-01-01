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Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт
245 000 ₽
Бензиновые виброплиты
  • Персональная скидка
Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт
Арт. О00000029614
Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт
  • Персональная скидка

Виброплита Masalta MSH MS250-4, 6600 Вт

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245 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000029614

Характеристики

Производитель
Masalta
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Класс товара
профессиональный
Вес, кг
219
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
245 000 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Виброплита Masalta MS250-4 Honda GX270 оснащается системой амортизации, которая существенно снижает вибрацию на рукояти оборудования. В верхней части корпуса рама образует петлю для зацепа модели при транспортировке грузоподъемным механизмом. Реверс позволяет применять агрегат для уплотнения дна траншеи: нет необходимости разворачивать конструкцию для обратного движения. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную работу виброплиты. Для удобства эксплуатации элементы управления Masalta MS250-4 РУЧ056 вынесены на рукоять

    Внимание! Запрещено использовать для уплотнения твердых поверхностей таких как бетон, асфальт, смерзшаяся земля

    Преимущества

    • Большие амортизационные опоры снижают уровень вибрации устройства при уплотнении грунта
    • Высокий уровень износостойкости увеличивает срок службы оборудования
    • За счет сверхмощного виброуплотнителя в оборудовании скапливает меньше грязи
    • Благодаря расположенному по центру рычагу, облегчается транспортировка реверсивной виброплиты
    • Специальный защитный каркас предотвращает повреждение оборудования
    • Скорость - 0-25 см/с